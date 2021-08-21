رافضاً الإنسحاب .. «عماد أشرف» يسحق منافسه «الإسرائيلي» في بطولة العالم للمصارعة

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن المصارع المصري، عماد أشرف، من الفوز على منافسه الإسرائيلي، بنتيجة (5-0)، في بطولة العالم للمصارعة المقامة بروسيا.

وقرر اللاعب المصري، عدم الانسحاب من منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة، أمام منافسه الإسرائيلي، تجنبا للغرامة المالية.

وتصل الغرامة المالية في حالة الانسحاب إلى 20 ألف فرنك سويسري، وقد يتعرض اللاعب أيضا إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وفاز لاعب المنتخب المصري للمصارعة، عماد أشرف بنتيجة (5-0)، في وزن 77 كجم.

يشار إلى أن بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، تقام في روسيا خلال الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجاري.