شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد مصير رحيل "جنش" مع حسم الدورى وتقلص فرص استمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود جنش حارس الزمالك، مهددًا بالرحيل عن قلعة ميت عقبة، فى الموسم الجديد، بعد تركه لمعسكر الفريق بعد رفضه الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق قبيل مباراة سيراميكا، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث اقترب الفريق الأبيض من حسم لقب الدورى حيث يكفيه الفوز فى المباراة المقبلة فى الجولة قبل الأخيرة على الإنتاج الحربى فى اللقاء المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل وذلك لإعلان الفريق بطلا لمسابقة الدورى هذا الموسم.

وكشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عقب مباراة سيراميكا أن الحارس أصبح خارج حساباته الفنية فى الفترة المقبلة بعد تلك الواقعة ومسألة توقيع عقوبة غير العقوبة الفنية سيتم دراستها مع حسين لبيب رئيس النادى ووفقا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض فأن فرص استمرار الحارس مع الفريق فى الموسم المقبل قد تتضاؤل فى ظل امتلاك أكثر من حارس مع تفكير كارتيرون فى المسألة قبل حسمها بشكل نهائى وذلك لعرضها على إدارة النادى لحسم موقف جنش بشكل نهائى حيث يفضل جميع القائمين على العمل بمنظومة الزمالك فى الوقت الحالى التركيز فقط فى حسم لقب الدورى وحسم كل الملفات بصورة نهائية بعد ذلك إلا أن فرص الحارس فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة بعد تلك الواقعة قد تكون ضئيلة مع دخول الحارس لاهتمامات عدد من أندية الدورى الممتاز لضمه فى الموسم الجديد حال رحيله من القلعة البيضاء.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.