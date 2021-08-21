شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن خارج حسابات بيراميدز فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي لا يتواجد داخل حسابات نادي بيراميدز للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، رغم تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري لعدم اقتناع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمردود الذي يقدمه المهاجم الدولي، بالرغم من حصوله على العديد من الفرص.

واتفق مروان محسن مع إدارة الأهلي على فسخ العقد الذي تم تجديده مطلع الموسم الجاري بالتراضي، على أن يكون رحيله لأحد الأندية التي سيكون بينها وبين الأهلي تعاون على مستوى اللاعبين، بحيث يستخدمه الأهلي ضمن صفقة ضم أي لاعب ترغب الإدارة الحمراء في ضمه.

وفشل مروان محسن في تسجيل أي أهداف خلال 14 مباراة شارك فيها مع الاهلى في بطولة الدورى هذا الموسم ليكون المهاجم الوحيد في القطبين الذى لم ينجح في هز الشباك، وفى الأهلى سجل محمد شريف 19 هدفا، وسجل والتر بواليا 3 أهداف، كما أحرز صلاح محسن 3 أهداف، وفى الزمالك سجل سيف الجزيرى 4 أهداف بقميص الزمالك و3 مع المقاولون، بينما سجل مروان حمدى هدفا مع الأبيض و4 مع مصر المقاصة، وأسامة فيصل سجل هدفين.

ويتحفظ مروان محسن على فكرة الخروج للإعارة على أمل العودة للأهلي مجددا بعد نهاية الموسم المقبل، ويرى أن ذلك لا يتناسب مع تاريخه الطويل في الملاعب، ويرى أن الرحيل المجاني هو الحل الأمثل لتقرير مصيره بعد ترك الأهلي.