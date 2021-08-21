شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 4 مواسم.. ماذا قدم عبد الله جمعة مع الزمالك حتى الآن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بمرور 4 سنوات داخل جدران القلعة البيضاء حقق خلالها 7 بطولات مع الفريق.

وكتب عبد الله جمعة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد الله وبفضل الله النهاردة تمت 4 سنين داخل جدران نادى الزمالك العريق وبشكر ربنا أن ربنا كرمنى بـ 7 بطولات مع نادى الزمالك واتمنى الاستمرار داخل بيتى واحب اشكر جمهور نادى الزمالك الكبير على دعمهم لى والقادم افضل أن شاء الله".

بهذه المناسبة نستعرض ماذا قدم عبد الله جمعة فى التقرير التالى..

لعب: 115 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 12 هدفا

عدد الدقائق: 8552 دقيقة

الإنذارات: 10

الكارت الأحمر: 1

وفاز الفريق الأبيض على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري.

تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.