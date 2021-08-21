شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفرض حظرا إعلاميا على مصطفى البدرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، لاعبه المتألق مصطفى البدرى بعدم الحديث فى وسائل الإعلام حتى نهاية الدوري ووضوح مصير الفريق، لاسيما بعد تلقى اللاعب عروض مغرية قبل فتح باب الانتقالات الصيفية وهو الامر الذى تقبله البدرى ورفض إجراء حوار مع قناة تليفزيونية ذهبت لمنزله للتحدث عن تألقه فى الفترة الأخيرة، ودخل ناديا الزمالك وبيراميدز فى سباق محتدم للفوز بصفقة مصطفى البدرى وحرص مسئولو الناديين على مفاتحة اللاعب فى الانتقال لصفوفهم عن طريق بعض الوسطاء قبل ارسال عرض رسمى لإدارة ناديه، إلا أن البدرى طالبهم بالانتظار لنهاية الدوري ومن ثما اتخاذ قراره النهائى، خاصة أنه يرتبط بتعاقد ممتد مع الإنتاج لمدة موسمين.

قاد مصطفى البدرى فريقه الإنتاج الحربى لإحياء آماله فى البقاء بالدورى، والهروب من قاع الجدول عقب الفوز على مضيفه غزل المحلة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وواصل مصطفى البدرى التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في رقم فريد، ليصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في الدورى خلال الألفية الجديدة، بعدما سجل 8 أهداف وصنع هدفا آخر لزملائه.

ونجح مصطفى البدرى في تسجيل 8 أهداف خلال آخر 7مباريات فقط مع الإنتاج، حيث سجل في كل من "المصرى، الجونة، بيراميدز "هدفين"، الأهلى، أسوان، ومصر المقاصة وغزل المحلة".

وكان عماد متعب مهاجم الأهلى السابق سجل 7 أهداف فى 6 مباريات متتالية من المصرى حتى مواجهة إنبى 2006-2007، كما سجل عبد الحليم على مهاجم الزمالك السابق 9 أهداف فى 6 مباريات متتالية 2003-2004، وأخيرا كريم بامبو مهاجم البنك الأهلى الذى سجل هذا الموسم فى 6 مباريات متتالية ولكنه فشل في التسجيل في المباراة السابعة أمام أسوان في المباراة الماضية.