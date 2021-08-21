شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأهلى لتسليم درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، خطابا لإرساله إلى النادى الأهلى حامل لقب درع الدورى فى الموسم الماضى، لتسليم الدرع إلى الجبلاية خلال الساعات المقبلة.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أن يرسل الفريق صاحب اللقب درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوماً حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز، سواء نفس الفريق أو أى فريق آخر.

كما أن لائحة اتحاد الكرة لا تلزم الجبلاية بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم، لاسيما أن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة.

واقترب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من التتويج بلقب الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، خاصة بعدما حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حالة فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.