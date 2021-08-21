شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصل على توقيع باولن فوافى.. والإعلان الرسمى نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو النادى الإسماعيلى، على توقيع المدغشقري باولن فوافي لاعب المقاصة السابق لمدة ثلاثة مواسم، بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للدراويش من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل، لاسيما أنه يعلم إمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع القلعة الصفراء، وقرر مسئولو الإسماعيلى تأجيل إعلان الصفقة بشكل رسمى لحين نهاية مباريات الدوري.

ورحل باولن فوافى عن مصر المقاصة بسبب نهايه عقده الموسم الحالى، ويسعى الدراويش لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بصفقات قوية، تكون قادرة على قيادة النادي للفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

فى سياق أخر، قرر عماد سليمان، مشرف الفريق الأول لكره القدم بالإسماعيلي خصم 10% من قيمه عقود لاعبي الفريق الأول بسبب الهزائم الأخيرة، وصرح بأنه من حق الجهاز الفني تجربة جميع اللاعبين وإعطائهم فرص المشاركه من أجل إثبات أنفسهم للموسم القادم، وربط عماد سليمان رفع الخصم في حال تحقيق الفريق الفوز علي الطلائع وسيراميكا.

ونجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز. جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49، 62.

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر.