شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات وصول بيرسى تاو وميكيسونى للقاهرة لتوقيع الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع للإختبار الطبي ثم إعلان التعاقد معهما بشكل رسمي.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم بيرسي تاو من برايتون لمدة أربعة مواسم بشكل رسمي ، كما أنهى ضم ميكيسوني من سيمبا بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم أيضاً.

وينهي الأهلي حالياً إجراءات وصول بيرسي تاو وميكيسوني للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي وإعلام الصفقة بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، اقترب محمد شريف مهاجم النادى الأهلى من العودة لقائمة المارد الاحمر في مباراته القادمة ضد الجونة في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات فريقه ضد إنبي وطلائع الجيش والمصري، وقد يكون متواجدا في قائمة لقاء الجونة القادم.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاد محمد شريف من قائمة مباراة المصري لاسيما مع عدم جاهزية اللاعب بنسبة 100% ، حيث استقر الرأي داخل الجهاز الفني على استبعاده من قائمة مباراة الفريق البورسعيدي خشية من تفاقم الإصابة اذا ما تعجل في الدفع به، خاصة وأن موقف المنافسة على الدوري باتت ضعيفة في ظل اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.