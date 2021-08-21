شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للأهلى يؤكد جاهزية محمد شريف لمباراة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد شريف مهاجم الأهلي، إلى قائمة الفريق في مباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وغاب محمد شريف عن مباراتي الأهلي الأخيرتين في بطولةالدوري أمام طلائع الجيش والمصري اللتين إنتهتا بالتعادل وفوز الأهلي 4-2 على التوالي.

وبات محمد شريف جاهزاً لدخول قائمة الأهلي لمباراة الجونة المقبلة في الدوري والمشاركة فيها حسبما أكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة.

من ناحية أخرى، تسلم الجهاز الفنى لمنتخب مصر، التقارير الطبية الخاصة بجميع لاعبى الفراعنة المصابين فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمد فاروق لاعبا بيراميدز ومحمد شريف مهاجم الأهلي لمناقشتها وحسم مصيرهم من لحاق المعسكر المقبل من عدمه.

واشترط الجهاز الفني عودة هؤلاء اللاعبين للمشاركة مع أنديتهم قبل انتهاء الدوري حتى يتم استدعائهم للمعسكر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا لمواجهة أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي