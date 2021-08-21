شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة يرفعون شعار "اللياقة البدنية أولاً" بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم اعتزالهم للساحرة المستديرة منذ فترات طويلة، إلا أنهم مازالوا يحتفظون بإطلالتهم الرياضية الأنيقة حتى الآن، رافعين شعار "اللياقة البدنية أولاً وأخيراً"، وسار نجوم الكرة على درب الرشاقة واللياقة لتوجيه رسالة هامة إلى الأجيال التى تنظر إليهم على أنهم القدوة والمثل الأعلى، وهى أن الاهتمام باللياقة البدنية لا يجب أن يرتبط بزمن أو مهمة وإنما يجب أن يكون هدفاً في كل الأوقات.

حازم إمام نجم الزمالك السابق، كان مثالاً واقعياً على ذلك، حيث اتجه نجم القلعة البيضاء إلى زيادة لياقته البدينة عن طريق التدريب في صالات الجيم وخوض بعض الألعاب الأخرى التى لا تحتاج إلى نفس مجهود كرة القدم مثل "بادل تنس"، لذلك مازال الثعلب الصغير يحتفظ بكامل لياقته.

كما حافظ محمد بركات نجم الأهلى السابق على لياقته البدنية ورشاقته، كما اعتادت جماهير الكرة أن تراه في الملعب، وعلى دربه سار عماد متعب.

أما عن عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، فحدث ولا حرج، حيث يخوض السد العالى تدريبات يومية في صالة الجيم ومازال يحتفظ بكامل لياقته منذ الابتعاد عن المستطيل الأخضر.

وعلى نفس النهج يسير محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، وسيد معوض لاعب الأهلى السابق، وعبد الواحد السيد حارس العرين الأبيض سابقاً، وكذلك الكابيتانو حسام غالى نجم الأهلى الأسبق.



حازم امام (1)



حازم امام (2)



حازم امام (3)



حسام غالي (1)



حسام غالي (2)



حسنى عبد ربه (1)



حسنى عبد ربه (2)



عبد الواحد السيد (1)



عبد الواحد السيد (2)



عصام الحضري (1)



عصام الحضري (2)



عصام الحضري (3)



عماد متعب (1)



عماد متعب (2)



عمرو زكى (1)



عمرو زكى (2)



عمرو زكى (3)



محمد ابو العلا (1)



محمد ابو العلا (2)



محمد ابو العلا (3)



محمد بركات (1)



محمد بركات (2)



محمد بركات (3)



حازم امام (1)



حازم امام (2)



حازم امام (3)



حسام غالي (1)



حسام غالي (2)



حسنى عبد ربه (1)



حسنى عبد ربه (2)



عبد الواحد السيد (1)



عبد الواحد السيد (2)



عصام الحضري (1)



عصام الحضري (2)



عصام الحضري (3)



عماد متعب (1)



عماد متعب (2)



عمرو زكى (1)



عمرو زكى (2)



عمرو زكى (3)



محمد ابو العلا (1)



محمد ابو العلا (2)



محمد ابو العلا (3)



محمد بركات (1)



محمد بركات (2)