شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يحقق أول فوز بمجموعات أفريقيا بالظهور الأول لبلال وشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 أغسطس 1999، ظهر النادى الأهلى لأول مرة فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، عندما حل ضيفا على فريق شوتنج ستارز بطل نيجيريا فى أولى جولات المجموعات، ونجح الأهلى فى تحقيق أول فوز له بدورى أبطال أفريقيا، وأول فوز خارج ملعبه، بعد أن فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف الأهلى كلا من شادى محمد، وأحمد بلال فى أول ظهور لهما بقميص الأهلي، وأضاف محمد جودة الهدف الثالث.

وأشرك الألمانى راينر تسوبيل فى المباراة كلا من: عصام الحضري، إبراهيم سعيد، شادى محمد، سيد عبدالحفيظ، سعيد عبد العزيز، ياسر ريان، هادى خشبة، وليد صلاح الدين، هشام حنفي، محمد جودة، أحمد بلال، على ماهر، علاء إبراهيم.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام ، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 .