شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يحقق أول فوز بمجموعات أفريقيا بالظهور الأول لبلال وشادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 أغسطس 1999، ظهر النادى الأهلى لأول مرة فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، عندما حل ضيفا على فريق شوتنج ستارز بطل نيجيريا فى أولى جولات المجموعات، ونجح الأهلى فى تحقيق أول فوز له بدورى أبطال أفريقيا، وأول فوز خارج ملعبه، بعد أن فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف الأهلى كلا من شادى محمد، وأحمد بلال فى أول ظهور لهما بقميص الأهلي، وأضاف محمد جودة الهدف الثالث.
وأشرك الألمانى راينر تسوبيل فى المباراة كلا من: عصام الحضري، إبراهيم سعيد، شادى محمد، سيد عبدالحفيظ، سعيد عبد العزيز، ياسر ريان، هادى خشبة، وليد صلاح الدين، هشام حنفي، محمد جودة، أحمد بلال، على ماهر، علاء إبراهيم.
كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.