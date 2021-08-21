شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقترب من تدعيم خط هجوم الأهلى أمام الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شريف مهاجم النادى الاهلى من العودة لقائمة المارد الاحمر في مباراته القادمة ضد الجونة في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات فريقه ضد إنبي وطلائع الجيش والمصري، وقد يكون متواجدا في قائمة لقاء الجونة القادم.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاد محمد شريف من قائمة مباراة المصري لاسيما مع عدم جاهزية اللاعب بنسبة 100% ، حيث استقر الرأي داخل الجهاز الفني على استبعاده من قائمة مباراة الفريق البورسعيدي خشية من تفاقم الإصابة اذا ما تعجل في الدفع به، خاصة وأن موقف المنافسة على الدوري باتت ضعيفة في ظل اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.