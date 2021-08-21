شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تكشف للإسماعيلى أسباب تأخر التحقيق مع عبد الرحمن مجدى بواقعة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، لنظرائهم فى النادى الإسماعيلى، عن سبب تأخر التحقيق مع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش والمنتخب الأولمبى فى واقعة طوكيو وذلك انتظارا لنتائج التحقيقات فى اليابان واللجنة الأولمبية الدولية ومن ثم يستمر إيقاف اللاعب وعدم مشاركته فى المباريات، وأكد مسئولو الجبلاية للإسماعيلى، أن الموسم يتبقى فيه أسبوع وبالتالى قد لا يشارك عبد الرحمن مجدى فى أى مباراة حتى نهاية المسابقة انتظاراً لوصول نتائج هذه التحقيقات.

وتابع مسؤولو اتحاد الكرة، أنه من غير المنطقي التحقيق مع اللاعب ومعاقبته وهو حتى الآن لم تثبت إدانته من الجانب الياباني، حيث أن التحقيقات مازالت جارية هناك.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة، أن إيقاف اللاعب من جانب الاتحاد تم لأنه مازال قيد التحقيقات وقد تتم إدانته أو تبرئته وفي هذه الحالة تتضح الصورة بشأن سير تحقيق اتحاد الكرة والعقوبة الموقعة على اللاعب.

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا حول الواقعة قال فيه:

في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة وتم احتواء الأمر حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة

وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد.