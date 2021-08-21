شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تغادر إلى المغرب للمشاركة فى الكئوس الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق كرة اليد بالنادي الأهلى إلى المغرب منذ قليل للمشاركة فى بطولة أفريقيا للكئوس التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم.

بعثة فريق يد الأهلى



بعثة فريق يد الأهلى بعثة فريق يد الأهلى

بعثة فريق يد الأهلى

ويخوض فريق الأهلى المواجهة الأولى أمام ريما النيجيري يوم 24 من شهر أغسطس الجارى في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

أما المواجهة الثانية أمام ريد ستار الإيفواري يوم 26 من نفس الشهر الجارى في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المواجهة الثالثة أمام فاب الكاميروني يوم 28 أغسطس الحالى في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وأجرت بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مسحة الكشف عن فيروس كورونا صباح الخميس الماضى، تمهيدا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة، فاب الكاميرونى و رد ستار الإيفوارى و سوكوتو ريما النيجيرى.