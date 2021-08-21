شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. البنك الأهلى يواجه غزل المحلة فى لقاء البحث عن نقاط الأمان بالدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف البنك الأهلى نظيره غزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة حاسمة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بمواصلة الانتفاضة لخطف النقاط الثلاث الليلة وإعلان اقتراب بقاؤه في الدوري بشكل رسمي لاسيما بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة التي أنعشت حظوظه في البقاء بين الكبار بموسمه الأول في دوري الأضواء والشهرة.

في المقابل شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلةعلى لاعبيه أنه لن يقبل حالة الإستهتار التي ظهرت في لقاء الإنتاج الحربى مؤكداً أن الفريق لم يحسم أمر بقاؤه في الممتاز بشكل نهائي ولابد من القتال حتى اللحظة الأخيرة من عمر المسابقة.