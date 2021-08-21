منافس الأهلي المحتمل بمونديال الأندية يستعير بيريرا من مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبرم نادي فلامينجو البرازيلي صفقة ضم لاعب خط الوسط أندرياس بيريرا من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويتضمن العقد بندا يسمح لفلامنجو بضم بيريرا، الذي شارك في مباراة واحدة مع المنتخب البرازيلي، بعقد نهائي مع نهاية فترة الإعارة.

وجاء ذلك بعد أن ضم فلامينجو أيضا اللاعب كينيدي من تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بيريرا في تصريحات للقناة التليفزيونية لنادي فلامنجو لدى وصوله إلى المطار بالبرازيل :"لدي شعور رائع. أنا سعيد للغاية. أرغب في العمل وأتطلع إلى الفوز بالألقاب هنا ومساعدة الفريق وتقديم أفضل أداء ."

وأضاف :"لدي شعور لا يوصف. قضيت فترة الاستعدادات للموسم مع مانشستر. لذلك أنا مستعد للعب. أتطلع حقا إلى بدء العمل."

وشارك بيريرا في 75 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالها أربعة أهداف في كل المسابقات منذ تسجيل ظهوره الأول بالفريق في عام 2015، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيقضي موسما آخر خارج صفوف مانشستر يونايتد.

وبعد قضاء فترة إعارة إلى كل من غرناطة، في موسم 2016 / 2017، وبلنسية، في موسم 2017 / 2018، قضى بيريرا الموسم الماضي معارا لفريق لاتسيو وقد سجل هدفا واحدا خلال 33 مباراة.

وصعد فلامينجو إلي الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم بعد التغلب على أولمبيا بطل باراجواي 9-2 بمجموع اللقائين ليضرب موعداً مع برشلونة جواياكويل بطل الإكوادور.

ويشارك بطل ليبرتادوريس بمونديال الأندية ديسمبر القادم الذي يشارك فيه الأهلي باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وتشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.