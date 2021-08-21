ميدو: "زعلان من جنش".. وتتويج الزمالك بالدوري رسالة للأولاد الصغار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، حزنه من حارس مرمى فريق الزمالك، محمود جنش؛ لتركه المعسكر ورفضه الجلوس على دكة البدلاء خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري؛ حيث يحتاج الزمالك لفوز خلال مباراتيه المقبلتين لتحقيق لقب الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وغرد أحمد حسام "ميدو"، عبر حسابه بموقع تويتر، صباح اليوم السبت:"زعلان من جنش جدًا لإني بحبه وعارف إنه جدع.. الناس بتحبك يا جنش علشان عارفين أنك جدع.. نصيحتي ليك أوعى تفقد النقطه دي!! روح النادي اعتذر لزمايلك والجهاز وأقفل الموضوع.. كل الزمالكاوية بيحبوك".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قد أعلن استبعاد الحارس محمود عبد الرحيم جنش من حساباته خلال الفترة المقبلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتطرق ميدو خلال تغريداته لاقتراب الزمالك من حسم الدوري، بقوله:"الزمالك فقد لاعيبة مهمة في وسط الموسم لكن رجالته كان عندها إصرار أنهم يكسبوا ويعوضوا أي حد.. لسه الدوري ماخلصش.. لسه٩٠ دقيقة.. قاتلوا حتى النهاية .. دوري السنه دي هيكون رسالة للولاد الصغيرة في النادي أن البطل لازم يقاتل مهما كانت الظروف".

وأتم لاعب ومدرب الزمالك السابق تغريداته قائلاً:"مفيش مثالية في الحياة ولا طبعًا في الكورة بس لازم نحترم بعض واللي يشتغل صح نقدره ونسقفله..الزمالك السنة دي وقع وقام وقف على رجله وهيبقى بطل الدوري.. البطل الحقيقي اللي لما بيخسر بيسقف للكسبان ويقولوا مبروك أشوفك السنة الجاية.. هي دي روح البطل".