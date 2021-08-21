منافس مصر.. الجزائر "للمحليين" يواجه سوريا وبوروندي ودياً استعدادا لكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن منتخب المحليين سيلاقي المنتخب السوري وديا الخميس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمشاركته في بطولة كأس العرب 2021.

كان مدرب منتخب سوريا نزار محروس، أعلن في وقت سابق أن منتخب بلاده سيلاقي منتخب الجزائر للمحليين بالدوحة، استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكشف الاتحاد الجزائري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن المنتخب الجزائري سيلاقي أيضا منتخب بورندي وديا بالدوحة يوم الأحد 29 آب/أغسطس الجاري.

ويفترض أن يبدأ المنتخب الجزائري، الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة، معسكرا إعداديا الثلاثاء المقبل مباشرة بعد إجراء أخر جولة من ختام دوري المحترفين المحلي.

يذكر أن قرعة بطولة كأس العرب أوقعت الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر ولبنان والسودان.