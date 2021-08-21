"صلاح أساسياً".. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه ليفربول نظيره بيرنلي، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وكان ليفربول بدأ الموسم الجديد من بطولة "بريميرليج" بفوز كبير على نورويتش سيتي، بثلاثية نظيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، في التشكيل الأساسي للريدز أمام بيرنلي.

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لليفربول أمام بيرنلي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.