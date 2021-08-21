"صراع الهبوط وصلاح ونهائي".. مواعيد مباريات السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تتواصل مباريات الدوري المصري المثيرة، لكن اليوم السبت موعدنا مع مباريات في صراع الهبوط الناري بالمسابقة.

ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم السبت:

الدوري المصري

7.00: البنك الأهلي وغزل المحلة (أون تايم سبورتس 1).

7.00: الإنتاج الحربي والإتحاد السكندري (أون تايم سبورتس 3).

9.00: المقاولون العرب ومصر للمقاصة (أون تايم سبورتس 3).

9.00: سموحة والجونة (أون تايم سبورتس 2).

نهائي كأس البطولة العربية

10.00: اتحاد جدة السعودي – الرجاء المغربي (أبوظبي الرياضية 1).

1.30: ليفربول وبيرنلي (بى ان سبورت بريميوم 1).

4.00: مانشستر سيتي ونورويتش سيتي (بى ان سبورت بريميوم 1).

10.00: أتلتيكو بلباو وبرشلونة (بى ان سبورت بريميوم 1).

6.30: إنتر ميلان وجنوى (يوتيوب).

الدوري الألماني

3.30: فرايبورج وبروسيا دورتموند.