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"صراع الهبوط وصلاح ونهائي".. مواعيد مباريات السبت الناري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تتواصل مباريات المثيرة، لكن اليوم السبت موعدنا مع مباريات في صراع الهبوط الناري بالمسابقة.

ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم السبت:

الدوري المصري

7.00: البنك الأهلي وغزل المحلة (أون تايم سبورتس 1).

7.00: الإنتاج الحربي والإتحاد السكندري (أون تايم سبورتس 3).

9.00: المقاولون العرب ومصر للمقاصة (أون تايم سبورتس 3).

9.00: سموحة والجونة (أون تايم سبورتس 2).

نهائي كأس البطولة العربية

10.00: اتحاد جدة السعودي – الرجاء المغربي (أبوظبي 1).

1.30: وبيرنلي (بى ان سبورت بريميوم 1).

4.00: مانشستر سيتي ونورويتش سيتي (بى ان سبورت بريميوم 1).

10.00: أتلتيكو بلباو وبرشلونة (بى ان سبورت بريميوم 1).

6.30: إنتر ميلان وجنوى (يوتيوب).

الدوري الألماني

3.30: فرايبورج وبروسيا دورتموند.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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