"صراع الهبوط وصلاح ونهائي".. مواعيد مباريات السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تتواصل مباريات الدوري المصري المثيرة، لكن اليوم السبت موعدنا مع مباريات في صراع الهبوط الناري بالمسابقة.
ونرصد لكم زوار الخليج 365 الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم السبت:
الدوري المصري
7.00: البنك الأهلي وغزل المحلة (أون تايم سبورتس 1).
7.00: الإنتاج الحربي والإتحاد السكندري (أون تايم سبورتس 3).
9.00: المقاولون العرب ومصر للمقاصة (أون تايم سبورتس 3).
9.00: سموحة والجونة (أون تايم سبورتس 2).
نهائي كأس البطولة العربية
10.00: اتحاد جدة السعودي – الرجاء المغربي (أبوظبي الرياضية 1).
الدوري الإنجليزي
1.30: ليفربول وبيرنلي (بى ان سبورت بريميوم 1).
4.00: مانشستر سيتي ونورويتش سيتي (بى ان سبورت بريميوم 1).
الدوري الإسباني
10.00: أتلتيكو بلباو وبرشلونة (بى ان سبورت بريميوم 1).
الدوري الإيطالي
6.30: إنتر ميلان وجنوى (يوتيوب).
الدوري الألماني
3.30: فرايبورج وبروسيا دورتموند.