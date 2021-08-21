بطولة ألمانيا: لايبزيغ يكتسح شتوشتغارت

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برلين : حسم جيسي مارش "الموقعة الأميركية" مع نظيره بيليغرينو ماتاراتسو وحقق فوزه الأول كمدرّب لفريق لايبزيغ الجمعة، حينما أسقط فريق شتوتغارت برباعية نظيفة بينها ثنائية للمجري دومينيك سوبوسلاي، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويعد هذا الفوز دفعة كبيرة لمارش، في أول مباراة تجمع مدربَين أميركيَين، في تاريخ الـ"بوندسليغا".

وسجل أهداف لايبزيغ، لاعب الوسط سوبوسلاي بتسديدة يمينية رائعة من الزاوية البعيدة لمنطقة الجزاء، أسكنها في سقف مرمى الحارس (38)، لينتهي الشوط الأول بالتقدم 1 صفر.

وفي الشوط الثاني، ضاعف إميل فورسبيرغ النتيجة عندما تلقى تمريرة جميلة متقنة بالكعب من البرتغالي أندري سيلفا اخترق بها الدفاع، فوضعها أرضية زاحفة إلى يمين الحارس (46).

وعاد سوبوسلاي نفسه ليسجل الهدف الثالث بالصدفة تقريباً، حينما تحولت ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أراد منها أن تكون عرضية، إلى الزاوية السفلى على يسار حارس شتوتغارت من دون أن يلمسها أحد (52).

وقال المجري بعد المباراة "لا يمكنك الحصول على أفضل من ذلك أمام الجماهير في أول ظهور لك على ملعبك".

واختتم لايبزيغ رباعيته عن طريق سيلفا الذي سجل أول أهدافه هذا الموسم من ركلة جزاء سددها قوية إلى يسار الحارس (65).

وبعد فوزه بثنائية الدوري والكأس النمسويين موسمين على التوالي مع ريد بول سالزبورغ، انتقل مارش هذا الموسم للإشراف على وصيف بطل الموسم الماضي خلفاً ليوليان ناغلسمان المنتقل لتدريب البطل بايرن ميونيخ.

وقال مارش "لقد كان رد فعل رائعاً بعد الأسبوع الماضي. قلنا إننا بحاجة إلى إظهار شغفنا اليوم، وكنا نتحلى بالذكاء منذ البداية".

وأضاف "لقد كان أداءاً رائعاً منا، لكن علينا مواصلة اللعب بشجاعة".

من جهته، اعتبر ماتاراتسو أن "قرار ركلة الجزاء لم يغير المباراة. كان لايبزيغ متفوقاً اليوم. لم نلعب حقاً مع فريق بهذه الجودة في فترة ما قبل الموسم، والحديث عن شيء مختلف تماماً عن تجربته بالفعل".

واستهل مارش مشواره مع لايبزيغ بخسارة على يد ماينتس صفر 1 في ملعب الأخير الأحد في المرحلة الأولى من الدوري، رغم أن فريقه كان يواجه منافساً تأثرت تحضيراته كثيراً بسبب الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا.