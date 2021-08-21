شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يرفع شعار "أكون أو لا أكون" أمام الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 57 هدفاً .

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

ومن جانبه طالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بإستمرار التحلى بالروح القتالية لضمان استمرار وتيرة الانتصارات في الأمتار الحاسمة لمسابقة الدوري للتخلص من شبح الهبوط بعد وداع المركز الأخير لأول مرة في الجولة السابقة.

في المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لإنهاء الموسم في مركز يليق بإمكانيات زعيم الثغر لاسيما بعد ضياع حلم التمثيل الافريقى بالموسم الجديد.