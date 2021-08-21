اخبار الرياضه

بسبب تداعيات كورونا.. الاتحاد التونسي يطلب تخفيض الأجور

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تداعيات .. الاتحاد التونسي يطلب تخفيض الأجور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم بتخفيض أجور اللاعبين المحترفين إلى النصف في فترة الربع الثالث من هذا العام بسبب تداعيات وباء كورونا على مداخيل الأندية.

 

وأفاد الاتحاد في بيان له ليل الجمعة إن القرار يشمل المدربين أيضا لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بسبب الضرر المالي الذي لحق بموازنات الأندية بجانب تأجيل انطلاقة الدوري الممتاز الى أكتوبر.

 

وقرر الاتحاد منح معسكرات تدريب لمدة اسبوع مجانية لكل أندية الدوري الممتاز لمساعدتها في الاستعداد للموسم الكروي.

 

وأوضح أنه لن يسمح لأي لاعب أو مسؤول بحضور المباريات في كل الأقسام قبل استكمال التطعيم ضد .

 

ولم يقرر الاتحاد ما إذا كان سيسمح رسميا بحضور الجماهير في المباريات مع توسع حملات التطعيم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا