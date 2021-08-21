موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حقق الهلال فوزا صعبا في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حول تأخره لانتصار أمام التعاون.



وكان الهلال متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة 81 بهدف ليندر تاوامبا مهاجم التعاون، قبل أن ينتفض لاعبوه ويسجلوا ثنائية حملت توقيع موسى ماريجا وجانج هيون سو (ق 81 و93).

يخوض الهلال مباراته المقبلة في المسابقة، حين يستضيف نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة 27 أغسطس/ آب.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

يمكن مشاهدة قنوات "SSC" الناقلة للدوري السعودي للمحترفين، من خلال القمرين عرب سات ونايل سات، وذلك عبر الترددات التالية.

تردد قنوات SSC على نايل سات

• التردد: 12523 عمودي

• معدل الترميز: 27500

• التصحيح: 4/3

تردد قنوات SSC على عرب سات

• التردد: 11747 عامودي / 12417 أفقي

• معدل الترميز: 27500

• التصحيح: 4/3