تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يمتلك الأهلي فرصة ضئيلة للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد أن ابتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط.



وحقق الأهلي فوزا كبيرا بنتيجة 4-2 على المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة 32 من عمر المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ76 نقطة.

تتبقى مباراتان فقط لحامل اللقب خلال الموسم الحالي 2020-2021، حيث يلاقي على الترتيب كلا من الجونة وأسوان.

في الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة يوم 24 أغسطس ، على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي.

ويختتم الأهلي مبارياته في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان يوم 27 أغسطس/ على ملعب الأهلي we السلام.

ويتم بث كافة مباريات الدوري المصري والمسابقات المحلية في مصر، عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس".