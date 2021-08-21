تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وضع الزمالك قدما على منصة التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2020-2021 بعد فوزه الغالي على سيراميكا كليوباترا.



وحسم الزمالك موقع استاد السويس أمام سيراميكا بالفوز بهدفين لهدف، في الجولة 32 من المسابقة، ليصبح على بعد فوز وحيد من التتويج رسميا بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

ورفع الفوز رصيد الأبيض إلى 76 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثاني، حامل اللقب، والذي تمسك بالأمل بالفوز على المصري البورسعيدي 4-2 في الجولة ذاتها.

بات يتبقى للزمالك مباراتان فقط في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، يكفيه الفوز بإحداهما فقط من أجل حسم اللقب رسميا دون النظر لنتائج منافسه الأهلي.

ويستضيف الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في الجولة 33، يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس/ آب الحالي، على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

بينما يحل الزمالك في مباراته الأخيرة ضيفا على البنك الأهلي، يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، على استاد بترو سبورت، في التوقيت ذاته.

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بشكل حصري.

ومن المقرر أن تنقل مباراتي الزمالك المتبقيتين على الهواء مباشرة على قنواتها، بالتزامن مع مباراتي الأهلي المتبقيتين أمام الجونة وأسوان، اللتين تقامان في التوقيت ذاته.