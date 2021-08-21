بسبب تداعيات كورونا.. الاتحاد التونسي يطلب تخفيض الأجور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم بتخفيض أجور اللاعبين المحترفين إلى النصف في فترة الربع الثالث من هذا العام بسبب تداعيات وباء كورونا على مداخيل الأندية.



وأفاد الاتحاد في بيان له ليل الجمعة إن القرار يشمل المدربين أيضا لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بسبب الضرر المالي الذي لحق بموازنات الأندية بجانب تأجيل انطلاقة الدوري الممتاز الى أكتوبر.

وقرر الاتحاد منح معسكرات تدريب لمدة اسبوع مجانية لكل أندية الدوري الممتاز لمساعدتها في الاستعداد للموسم الكروي.

وأوضح أنه لن يسمح لأي لاعب أو مسؤول بحضور المباريات الرياضية في كل الأقسام قبل استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ولم يقرر الاتحاد ما إذا كان سيسمح رسميا بحضور الجماهير في المباريات مع توسع حملات التطعيم.