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بسبب تداعيات كورونا.. الاتحاد التونسي يطلب تخفيض الأجور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

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طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم بتخفيض أجور اللاعبين المحترفين إلى النصف في فترة الربع الثالث من هذا العام بسبب تداعيات وباء كورونا على مداخيل الأندية.

 

وأفاد الاتحاد في بيان له ليل الجمعة إن القرار يشمل المدربين أيضا لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بسبب الضرر المالي الذي لحق بموازنات الأندية بجانب تأجيل انطلاقة الدوري الممتاز الى أكتوبر.

 

وقرر الاتحاد منح معسكرات تدريب لمدة اسبوع مجانية لكل أندية الدوري الممتاز لمساعدتها في الاستعداد للموسم الكروي.

 

وأوضح أنه لن يسمح لأي لاعب أو مسؤول بحضور المباريات في كل الأقسام قبل استكمال التطعيم ضد .

 

ولم يقرر الاتحاد ما إذا كان سيسمح رسميا بحضور الجماهير في المباريات مع توسع حملات التطعيم.

 

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