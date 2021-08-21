شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يستطلع رأى موسيمانى قبل حسم مصير لاعبى الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استطلع مسئولو النادي الأهلي رأي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأحمر بشأن اللاعبين الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق من لاعبي فريق الشباب مواليد 99، قبل أن يتم تسويق الباقي منهم في الصيف الحالي عقب إلغاء مسابقتهم من قبل اتحاد الكرة، للانتهاء من حسم مصير الأسماء التي سيتم قيدها في صفوف الفريق الأحمر ولمنح النادى فرصة لتسويق باقي اللاعبين على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أو رحيل البعض بشكل مجاني حال فشل تسويقهم في الصيف الحالي.
وتحاول لجنة التعاقدات بالأهلي تسويق اللاعبين وعدم رحيلهم مجانا، لاسيما بعدما حاول أكثر من نادي إغراء اللاعبين بعدم البقاء في الأهلي والانتظار لحين رفع أسمائهم من قائمة الفريق الأحمر التي سيتم إرسالها لاتحاد الكرة في سبتمبر المقبل ومن ثم ينضمون للأندية الراغبة في التعاقد معهم بشكل مجاني.
وحسم النادي الأهلي وبشكل شبه رسمي حتى الآن 3 صفقات محلية وأجنبية خلال ميركاتو الصيف الجاري بعد مفاوضات مكثفة مع عدة أندية باتت هى الامل لعودة هيبة فريق الكرة على الصعيد المحلى بالموسم الجديد لاسيما أن المارد الاحمر لايزال على عرش القارة الافريقية بعد التتويج بأخر بطولتين .
واقترب الأهلى حتى الآن من الإعلان عن صفقات ، كل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيميا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بجانب كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم.