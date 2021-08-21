شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يستطلع رأى موسيمانى قبل حسم مصير لاعبى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلع مسئولو النادي الأهلي رأي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأحمر بشأن اللاعبين الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق من لاعبي فريق الشباب مواليد 99، قبل أن يتم تسويق الباقي منهم في الصيف الحالي عقب إلغاء مسابقتهم من قبل اتحاد الكرة، للانتهاء من حسم مصير الأسماء التي سيتم قيدها في صفوف الفريق الأحمر ولمنح النادى فرصة لتسويق باقي اللاعبين على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أو رحيل البعض بشكل مجاني حال فشل تسويقهم في الصيف الحالي.

ويوجد أكثر من لاعب في صفوف فريق الشباب بالأهلي لم يحسم مسئولو النادى موقفهم حتى الآن، وتجري دراسة العروض المقدمة لهم أو قيد البعض منهم في قائمة الموسم الجديد وفقا لرؤية بيتسو موسيماني الذى شاهد كل اللاعبين خلال الفترة الماضية بعدما انتظموا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لفترات طويلة، من أجل تقييم موقفهم بعناية من قبل الجهاز الفني.

وتحاول لجنة التعاقدات بالأهلي تسويق اللاعبين وعدم رحيلهم مجانا، لاسيما بعدما حاول أكثر من نادي إغراء اللاعبين بعدم البقاء في الأهلي والانتظار لحين رفع أسمائهم من قائمة الفريق الأحمر التي سيتم إرسالها لاتحاد الكرة في سبتمبر المقبل ومن ثم ينضمون للأندية الراغبة في التعاقد معهم بشكل مجاني.