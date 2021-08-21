شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة المصرى البورسعيدى ويستعد لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة للمسابقة.

وأظهرت مباريات الأهلي الأخيرة بالدوري حجم معاناة الفريق الأحمر من بعض المشاكل الفنية من حيث المساحات الموجودة بين الخطوط وغياب التركيز عند لاعبيه وأخطاء دفاعية بالجملة في التغطية وفي التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، الأمر الذي يكبد الفريق الأحمر خسارة العديد من النقاط، وجعل مصير الدوري بيد منافسيه وليس بيده.

فى سياق أخر، كشف حازم الحديدى وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى، عن أسباب مطاردة الشائعات للاعب فى الآونة الأخيرة، وعلى رأسها شائعة خناقته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وقال حازم الحديدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "ليس هناك خناقة بين كهربا وسيد عبد الحفيظ من قريب أو بعيد، واللاعب ملتزم منذ فترة طويلة ولم يخرج عن النص، وهذه الشائعات التى تنتشر بين الحين والآخر حول كهربا عبر السوشيال ميديا هدفها تعطيل مسيرة لاعب مجتهد وهذا أسلوب لا يليق".

وتابع حازم الحديدى: "منذ قدوم كهربا للأهلى لم يدخل فى أى مشكلة مع سيد عبد الحفيظ واللاعب يحترم ويقدر مدير الكرة بشكل كبير وتجمعهم علاقة صداقة قوية، ولو حصلت أزمة بين الطرفين كان كهربا خرج من معسكر مباراة المصرى".

ويضيف الحديدى: "كهربا ملتزم ومتواجد فى معسكر الأهلى ويستعد للمباراة وليس هناك أى مشاكل تخص اللاعب من قريب أو بعيد، ولهواة الشائعات والباحثين عن تدمير اللاعب أقول لهم ارفعوا أيديكم عن كهربا فهو مجتهد وملتزم".

وأوضح حازم الحديدى أنه وكيل أعمال كهربا فى الأمور التسويقية وتحديداً الحديث عنه فى السوشيال ميديا.