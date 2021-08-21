شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية تطير اليوم إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير البعثة البارالمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم 21 أغسطس الجارى استعدادا للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية التى تنطلق فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة المصرية 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وخضع لاعبو البعثة المصرية المشاركة فى الدورة البارالمبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، للاطمئنان على سلامتهم قبل السفر وجاءت نتيجة المسحة سلبية

وغادر الفوج الأول، اول امس الخميس ووصل الجمعة، بينما يصل فوج اليوم غدا الأحد 22 أغسطس