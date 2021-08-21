شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يطير إلى الجابون بطائرة خاصة 2 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، سفر الفراعنة إلى الجابون يوم 2 سبتمبر المقبل لخوض مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يلتقى المنتخب الوطنى نظيره الجابونى يوم 5 من نفس الشهر.

وخصص اتحاد الكرة طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب إلى الجابون، خاصة وأن لاعبى المنتخب يعانون من الاجهاد بسبب ضغط مباريات الدورى.

ورفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تأجيل مباراة منتخب مصر الأول أمام الجابون فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، لمدة 24 ساعة لتقام يوم 6 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 5 كما هو مقررا.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم تعديل موعد إقامة مباراة منتخبى مصر وأنجولا فى بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لتقام فى التاسعة مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، بدلا من الثانى من نفس الشهر كما كان مقررا مسبقا. وفي الجولة الثانية سيحل المنتخب الوطنى ضيفا على الجابون في ليبرفيل يوم 5 سبتمبر.

وتضم المجموعة السادسة كذلك منتخب ليبيا الذي سيلعب الجولة الأولى على أرضه ضد الجابون ثم في الثانية يسافر ليحل ضيفا على أنجولا.

ويعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر المقبل يوم 27 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى العام.

وحدد البدرى يوم 28 أغسطس الجارى موعدا لانطلاق المعسكر المقبل استعدادا لخوض مباراتىّ انجولا والجابون فى تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم 2022.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ، وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي (اتحاد جده السعودي) محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالاتا سراي التركي)، وعقد الجهاز الفني اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .