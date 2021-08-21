شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المقاولون يستدرج المقاصة بالجبل الأخضر لإعلان الهروب من قاع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج المقاولون العرب نظيره مصر المقاصة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المقاصة من البنك الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 46 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالفوز بمباراة الليلة لإعلان بقاؤهم بشكل رسمي في الدوري ووداع دوامة الهبوط التي طاردتهم في المسابقة فترة طويلة مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى وإستغلال أنصاف الفرص لحسم المباراة.

ومن جانبه طالب محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإيقاف مسلسل الهزائم التي يتعرض له الفريق الفيومى وكان أخره خماسية البنك الاهلى مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بقوة في الجولة الأخيرة.