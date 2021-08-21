شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل بطولة العالم للدراجات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للبطولة المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل .

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالبطولة التي تقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.