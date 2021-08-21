شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مواجهة مثيرة بين سموحة والجونة بعيداً عن صراع القمة والقاع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق سموحة مع نظيره الجونة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً .

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات للتأكيد على تعرض الفريق للظلم لضياع فرصته بالمشاركة في الكونفدرالية ، في المقابل طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول المسابقة بالجولات الحاسمة والأخيرة.