شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يضع برنامجاً لتجهيز الحاوى ومحمود متولى للمباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى برنامجا بدنيا للثنائي وليد سليمان ومحمود متولي لاعبا الفريق لتجهيزهما للمرحلة القادمة من منافسات الدوري وكأس مصر والسوبر المصري والإفريقي، لاسيما بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهم سواء التمزق في العضلة الخلفية بالنسبة للحاوي أو آلام الأسنان بالنسبة لمتولي.
ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.
ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلى، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.
حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 11 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدورى الابطال الافريقى ولقب للكونفدرالية بجانب لقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن ووسرعان مايعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.