شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يضع برنامجاً لتجهيز الحاوى ومحمود متولى للمباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى برنامجا بدنيا للثنائي وليد سليمان ومحمود متولي لاعبا الفريق لتجهيزهما للمرحلة القادمة من منافسات الدوري وكأس مصر والسوبر المصري والإفريقي، لاسيما بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهم سواء التمزق في العضلة الخلفية بالنسبة للحاوي أو آلام الأسنان بالنسبة لمتولي.

وابتعد وليد سليمان ومحمود متولي عن المشاركة في مباريات الأهلي منذ فترة بسبب عدم الجاهزية وبسبب الإصابات التي لحقت بالثنائي خلال الفترة الماضية، ويرغب الجهاز الفني في أن يكون الثنائي جاهز لتدعيم صفوف الفريق الأحمر حال الاستعانة بهم في أي وقت خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد شكوى أكثر من لاعب من الإجهاد والتعب.