شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بريطانيا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

وتأتى مباريات اليوم كالتالى:

ـ على فرج والكولمبى ميجيل رودريجيز

ـ نور الشربينى وأماندا صبحى

ـ نوران جوهر وهانيا الحمامى

ـ محمد الشوربجي وبول كول

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.