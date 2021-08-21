شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مشجع تبرع بـ10 ملايين جنيه للنادى.. وبقاء كارتيرون وبن شرقى اقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الزمالك، أن هناك شخصا من جماهير النادي الأبيض تبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، قائلا: "شخص محب للكيان دعم الزمالك بـ10 ملايين جنيه على دفعتين، دفع 5 ملايين بالفعل، وهايتبرع بـ5 ملايين كمان في حال الفوز بالدوري وسوف نعلن عن اسمه لو سمح لنا بذلك".

وتابع الإتربى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "المفاوضات من أجل تجديد عقد أشرف بن شرقى وصلت إلى المرحلة الأخيرة، موضحًا أن المدير الفني باتريس كارتيرون سعيد داخل النادي وسوف يستمر الموسم المقبل".

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "نستطيع أن نقول إن الزمالك حقق لقب الدوري لكننا في الوقت الحالي ما زلنا نحتاج لمزيد من النقاط من أجل حسم اللقب، وفي حالة الفوز على الإنتاج الحربي يمكن أن نتحفل باللقب."

وأضاف: "هناك مكافآت تحفيزية للفريق منذ 5 مباريات، لأن الفريق يمتلك لاعبين رجال، ويرغبون في منح بطولة الدوري للزمالك، ونتمنى حسم الدوري في المباراة المقبلة، حتى لا ندخل في معاناة بالجولة الأخيرة".

وواصل: "كارتيرون سعيد مع نادي الزمالك، ومستمر معنا، ومعجب للغاية بما توفره لجنة إدارة الزمالك له، ونحن حتى الآن عندما نعد بشيء نقوم بتنفيذه".