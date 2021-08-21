شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: اقتربنا من حسم التجديد لإيهاب جلال وجهزنا صفقات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن مفاوضات التجديد مع إيهاب جلال مدرب الفريق في طريقها للحسم، وقال وحيد في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": كلنا ثقة في الجهاز الفنى واللاعبين، ونتمنى أن يكون الموسم القادم مختلفا عن الموسم الجارى، وفى طريقنا لحسم المفاوضات مع إيهاب جلال للتجديد".

وأضاف متحدثاً عن الهزيمة أمام وادى دجلة: "هذه هى الكرة وتعاقب المباريات، وإيهاب جلال جرب الكثير من اللاعبين، قررنا الخصم من مستحقات اللاعبين الذين شاركوا في آخر المباريات"، ووعد برفع الخصم في حالة الفو بآخر هزيمتين.

واختتم: "بدأنا من فترة التجهيز للموسم الجديد ولكن الكلام الكثير عن التعاقدات يضر الفريق، ولكن لدينا صفقات قوية، ونتمنى أن يتم التجديد لإيهاب جلال في أقرب وقت، وأتمنى أن الثلاث هزائم لا تؤدى إلى نوع من الإحباط".

وقرر عماد سليمان، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي خصم 10 في المائة من قيمه عقود لاعبي الفريق الأول بسبب الهزائم الأخيرة، وصرح بأنه من حق الجهاز الفني تجربة جميع اللاعبين وإعطائهم فرص المشاركه من أجل إثبات أنفسهم للموسم القادم، وربط عماد سليمان رفع الخصم في حال تحقيق الفريق الفوز علي الطلائع وسيراميكا.

ونجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز. جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49، 62.

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر.