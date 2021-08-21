شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مستحقات اللاعبين بالفرق الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن النادى السكندرى سدد جميع المستحقات للفرق الجماعية في مختلف الألعاب، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "جميع لاعبي فرق نادي سموحة الجماعية صرفت مستحقاتها بالكامل عدا ثلاث لاعبين من المغادرين في الهاند بول، سوف يتم الدفع لهم هذا الاسبوع، يتبقى للفرق الجماعية نسبة المشاركة".



فرج عامر

وأكد فرج عامر أن التحكيم المصرى يمثل لغزا ويحتاج لفك طلاسم، معلنا تمسكه بحق فريقه فى المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية، حيث كتب رئيس سموحة على فيس بوك "التحكيم المصرى علامة استفهام كبيرة جدا، سواء كل ما أثير صح أو خطأ يبقى لغز التحكيم المصرى محتاج يتفك طلاسمه".