شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يحتفل بفوز الزمالك أمام سيراميكا واقتراب لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، بفوز فريقه على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى.

ونشر أحمد عيد عبد الملك، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو كوميدى مرتديا تيشرت الزمالك، حيث أشار على شارة الفريق، ويأتي ذلك عقب اقتراب الأبيض في تحقيق بطولة الدورى العام.

من جانب آخر، عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، وقال في تصريحات بعد المباراة: "في بداية حديثى أقدم التحية للاعبي الزمالك كنت أتمني رؤية حماس سيراميكا أمام الأهلي مثلما فعلوا أمامنا ولا كأنهم بيلعبوا على الدوري".





وتابع: "فوز مهم جدا وراض عن أداء الفريق بشكل عام ومبسوط بروح الفريق وفي الشوط الأول الهواء كان ضدنا وكنا بنلاعب خصم قوي وقدرنا نحقق هدفنا من المباراة والروتيشن بيخلي الفريق بدنيا أفضل واللي مش هيتقبل كده يبقى الموضوع صعب عليه".

ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة .