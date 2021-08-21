شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد معاتبا جنش: أنت قائد الفريق وتصرفاتك محسوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتب عبد الواحد السيد، نجم الزمالك السابق، محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، بعد خروجه من معسكر الفريق لاستبعاده من التشكيل الأساسى لمباراة سيراميكا، وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "الدورى صعب جداً هذا الموسم رغم عدم انتظام المسابقة وأتمنى تتويج الزمالك بالبطولة، بالنسبة لى الدور الأكبر يقع على مدرب حراس المرمى والمدير الفنى، ووجود 3 حراس كبار بالنادى هذا أمر إيجابى وليس سلبياً، وفى وقت من الأوقات كان جنش مصاباً ولم يكن أبو جبل متواجدا ولعبنا بحارس صغير".

وأضاف: "العامل النفسى بالنسبة لحارس المرمى مهم جداً، وهذه الفترة ممكن أن يبقى الزمالك على حارسين ويستعيد محمد صبحى، لكن في النهاية المدير الفنى هو من يقرر".

وواصل: "أتحدث مع الحراس الثلاثة باستمرار، وأنصحهم بالتدريب حتى لو كانوا خارج الملعب، وأعلم أن جنش دماغه كبيرة جداً ويضع مصلحة الفريق قبل مصلحته، لم أتحدث معه مؤخراً، ولكن هو قائد الفريق ولاعب كبير وتصرفاته تحسب عليه، لأن دوره كبير جداً داخل الملعب وخارجه، وأنت الآن في مرحلة صعبة من المنافسة وتصرفاتك تحسب عليك ولن يسمح أحد بوجود مشاكل".

وأعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خروج الحارس محمود "جنش" من قائمة الفريق لنهاية الموسم بسبب الاعتراض على قرارات الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء في مباراة سيراميكا.

وأوضح الفرنسي كارتيرون خلال المؤتمر الصحفى أن الحارس محمود جنش عقب إبلاغه بعدم اللعب أساسيا في المباراة أمام سيراميكا قام بمغادرة معسكر الفريق دون إبلاغ أحد.

وواصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.