شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب عن أزمة جنش: من أخطأ سينال عقابه ولا نخفى الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنه سيعقد جلسة اليوم السبت مع باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك، للحديث عن تفاصيل أزمة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "لا أحد يقلق على لاعبى الزمالك، وأى 11 لاعب يرتدى قميص الزمالك يحقق الانتصار، أى لاعب يخطئ سينال عقابه، ويجب أن يكون هناك التزام داخل الفريق من جميع اللاعبين، وسنحافظ على قوام الفريق".

وأضاف: "سأجلس مع كارتيرون وأعرف كل الوقائع بخصوص جنش، وسنتخذ القرار بناءً على توصيات الجهاز الفنى، الأهم بالنسبة لنا هو أن أى فرد في النادى يتبع مبدأ الثواب والعقاب، من أصغر لأكبر فرد في الفريق والعقاب متدرج، أى إنسان أخطأ سينال عقابه وبعد ذلك نحترم وجوده بالفريق، ولا نخفى الأخطاء".

وأعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خروج الحارس محمود "جنش" من قائمة الفريق لنهاية الموسم بسبب الاعتراض على قرارات الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء في مباراة سيراميكا.

وأوضح الفرنسي كارتيرون خلال المؤتمر الصحفى أن الحارس محمود جنش عقب إبلاغه بعدم اللعب أساسيا في المباراة أمام سيراميكا قام بمغادرة معسكر الفريق دون إبلاغ أحد.

وواصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.