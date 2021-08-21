شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: فوز دجلة على الإسماعيلى وضع ضغطا على المنافسين وأحيا أحلام المعجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد المنصف، حارس مرمى ومدير الكرة بنادي وادي دجلة، أن الفوز الذى حققه فريق على حساب الإسماعيلى مساء الجمعة أحيا آمال الفريق في البقاء، ووضع كل المنافسين على الهبوط تحت الضغط المباشر.

وتابع عبد المنصف في تصريحات لليوم السابع: "لم نملك رفاهية اللعب على أي نتيجة غير الفوز، لأن أى نتيجة غير الفوز كانت ستطيح بأحلام الفريق خارج الدوري، لكن المهم أننا ما زلنا نحلم بالمعجزة".

وثمن أوسة الفوز على فريق كبير بحجم الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية قائلا: "لعبنا بروح وقاتلنا للفوز وننتظر سقوط المنافسين، لدينا مباراتان سنلعبهما من أجل الفوز، خاصة أن الفرق المنافسة على البقاء وتفادي الهبوط لديها لقاءات شديدة الصعوبة".

واختتم مدير الكرة بنادي دجلة: "الآن تنتظر مباراتين، وننتظر قرارا المحكمة الرياضية باحتساب نقاط الطلائع لصالحنا بسبب مشاركة لاعب موقوف وهو ما يرفع رصيدنا للنقطة 31 بفارق 3 نقاط فقط عن البنك الأهلى أقرب الفرق لمناطق الهبوط".

ونجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49، 62 .

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر .

وشهدت المباراة تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة عقب تصديه لبعض الكرات الخطرة من قبل لاعبى فريق الإسماعيلى محاولة لهم لتعديل النتيجة ولكن جاءت كل المحاولات بالفشل .