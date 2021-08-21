شكرا لقرائتكم خبر عن خلاص فاضل تكة على آخر السكة.. 3 نقاط تفصل الزمالك عن لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من التتويج بلقب الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، خاصة بعدما حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حالة فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

أما فى حالة تعادل الزمالك أمام الإنتاج أو الخسارة مع تحقيق الأهلى الفوز فسيتأجل حسم البطولة للمباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام البنك الأهلى، حيث سيتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 76 ويصل الأهلى بفوزه على الجونة للنقطة 75، ليصباح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وفى حالة تعثر الزمالك أو التعادل فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى، مع مواصلة المارد الأحمر فى تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان فى أخر جولة سيتوج الأخير باللقب.