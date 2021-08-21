شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: ساسى خسر برحيله عن الزمالك ولدينا أفضل لاعبين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن نادى الزمالك هو من يصنع النجوم، وأن فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق هو الخاسر برحيله عن الفريق، وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "شرف لأى لاعب ارتداء قميص الزمالك، نادينا عظيم وكبير وهو من يصنع النجوم، وربنا يكرمنا بعد التتويج بالدورى ستجد لاعبى الزمالك كلهم نجوم، الزمالك هو من صنع فرجانى ساسى، وهو الخسران بعد رحيله الزمالك متصدر الدورى وفارق بـ 4 نقاط".

وأضاف: اتفقنا مع جميع اللاعبين على التجديد، المقيدين والمعارين كلهم داخل النادى، وبعد انتهاء الدورى سنجلس مع كارتيرون ونحدد قائمة الفريق، والزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر وحتى المعارين بتوعنا هم أفضل هدافين في الدورى مثل مصطفى فتحى وكريم بامبو، ولدينا ذخيرة قوية من اللاعبين".

وواصل: "أتمنى أن يوفقنا الله بعد مباراة عصيبة أمام سيراميكا، لاعبينا رجالة ويؤدون تحت تأثير عصبى رهيب، آخر المباريات في البطولة صعبة جداً، واليوم فوزنا بالمباراة وهدفنا الفوز في آخر مباراتين وهذا ما اتفقت عليه مع اللاعبين، نلعب كل مباراة كأنها بطولة قائمة، وهذا ما تعاهدنا عليه".