شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يكشف حقيقة تعرض زوجته لحادث سير فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام الحضرى مدرب حراس مرمى سيراميكا ونجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن زوجته تعرضت لحادث سير بمدينة الشيخ زايد مساء الخميس، خلال استقلالها سيارتها.

وأوضح عصام الحضرى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن زوجته تعرضت لإصابات طفيفة خلال الحادث، والآن هى بخير عقب العودة إلى المنزل، والسيارة بها بعض التلفيات، ولكنه يحمد الله على خروج زوجتها سالمة.

ومن جانب آخر أعلن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق حصوله على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، ونشر الحضري صورة للكارنيه عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر معلقا عليها: "بكل فخر واعتزاز وبعد حصولي على رخصة التدريب B أتشرف بحصولي على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، هذه هي البداية فقط وسيظل شعاري دائما هو السعي نحو الطموح ليصبح واقعا.

وكان عصام الحضري حصل على الرخصة التدريبية "B"من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بفضل الله وكرمه أنهيت تماما حصولي على الرخصة B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي".

وأضاف السد العالي: "فترة طويلة استفدت منها فنيا وعمليا واكتسبت منها داخل بلدي الثاني الإمارات أصدقاء جدد وهم نعم الرجال". وأتم الحارس السابق للكرة المصرية: "وسأظل دائما باحثا عن طموحاتي التي ليس لها سقف مع معشوقتي كرة القدم".