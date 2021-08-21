شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: تصرف "جنش" غير مبرر.. وجلسة حاسمة مع بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربى، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن تصرف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ومغادرته لمعسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء أمس، تصرف غير مبرر تماما.

وقال الإتربي في تصريحات تليفزيوينية: "جنش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم، ما بين الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، ومن الوارد تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد، ولا بد من احترام قرار الجهاز الفني، خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال، فالفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة".

وأضاف الأتربى: "سنعقد جلسة حاسمة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ووكيله كريم البولق، فى نهاية الموسم الجارى لحسم ملف التجديد".