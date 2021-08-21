شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: تصرف "جنش" غير مبرر.. وجلسة حاسمة مع بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربى، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن تصرف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ومغادرته لمعسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء أمس، تصرف غير مبرر تماما.
وقال الإتربي في تصريحات تليفزيوينية: "جنش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم، ما بين الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، ومن الوارد تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد، ولا بد من احترام قرار الجهاز الفني، خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال، فالفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة".
وأضاف الأتربى: "سنعقد جلسة حاسمة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ووكيله كريم البولق، فى نهاية الموسم الجارى لحسم ملف التجديد".
وأعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خروج الحارس محمود "جنش" من قائمة الفريق لنهاية الموسم بسبب الاعتراض على قرارات الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء في المباراة أمام سيراميكا.
وأوضح الفرنسي كارتيرون خلال المؤتمر الصحفى أن الحارس محمود جنش عقب إبلاغه بعدم اللعب أساسيا في المباراة أمام سيراميكا قام بمغادرة معسكر الفريق دون إبلاغ أحد.