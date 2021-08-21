شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحتفل بفوز الزمالك على سيراميكا: 3 نقاط على النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادى الزمالك، بفوز الفريق الأبيض على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

ونشر زيزو صورة لفريق الزمالك عبر تويتر وعلق عليها: 3 نقاط على النهاية"، في إشارة إلى حسم التتويج بمسابقة الدورى العام في حالة الفوز باللقاء القادم والذى يجمع الزمالك بالإنتاج الحربى.



زيزو

وواصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.