شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالخفيظ: هبص فى ورقة غيرى.. ومبروك للزمالك بطولة الدورى.. ونحن قصرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن جمهور الفريق هو الأعظم في أفريقيا وسعداء بالفوز على المصري بنتيجة 4 / 2، ولعبنا مباراة قوية ولعبنا لآخر لحظة في ظل ضغط المباريات، مؤكدا: "في 8 شهور حققنا كمية بطولات وتعرضنا للضغط ولم نكن موفقين في بعض الوقت، وبطولة الدوري كانت في المتناول وأخطأنا في بعض المباريات، وحتى لو ذهبت للزمالك أقول لهم مبروك، قد يكونوا اهتموا أكثر مننا، موفقين في بعض القرارات عنا".

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "احنا مش أخلاقنا إننا نحقر بالبطولات وممكن هما اهتموا أكتر مننا في بعض الأوقات واحنا اضغطنا كتير وفي أوقات كتير كنا تعبانين جدا، وحتى لو البطولة راحت الزمالك هلعب لآخر نفس ونحسن من أوضاعنا، ولا نثق في أحد، وما حدث في الدوري لن يحدث في الكأس مهما جدّ من أحداث".

وأكمل غبد الحفيظ: "الأجندة الدولية قربت تيجي وهيبقى فيه فترتين توقف للمنتخب ومفيش مبرر تضغط الكأس وتلعب السوبر المصري".

وأردف: "عندنا حاجات مش هتحصل تاني، مش عشان خدت أفريقيا اتحرم من الميراث المحلي، وهنلعب لآخر نفس المهم تبقى رافع راسك، وفي 8 شهور اللعيبة دي أدت وخدت بطولات كتير، أفريقيا وكاس وتالت عالم وسوبر أفريقي وأفريقيا للمرة الثانية".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "فرطت في نقط كتيرة ومينفعش أخسر 4 نقط مع فريق مهددة بالهبوط في موسم واحد، وده كتير واحنا أكيد قصرنا وكان فيه عوامل مكنتش في صالحنا".

وشدد عبد الحفيظ: "علينا أن نراجع نفسنا وفيه مشاكل لازم ناخد بالنا منها، واللي حصل مش هيتكرر ومش هيحصل إني ألعب مباراة كل 48 ساعة في الكأس واللي بيقولي بص في ورقتك مش ورقة غيرك لا أنا هبص في ورقة غيري ولو لعب نص ساعة زيادة عني مش هسكت، ولو خدنا أول المجموعة في بطولة أفريقيا الأخيرة مكناش هناخد أفريقيا، لو طلعت أول مجموعة كنت هلعب يوم 14 وربنا خلانا تاني عشان ناخد يوم زيادة والاختيار يكون عندي وأختار ألعب 15، والله ما كنت هاخد أفريقيا لو كنت أول".

وأوضح: "اهتمينا أوي في أفريقيا وكنا عايزين ناخدها تاني، وجينا على ناس لا درست ولا شافت وطلعت تنتقدنا ودول ليهم وقتهم، ومش معنى إنك إعلامي إنك تجرح فينا وتنتقدنا العصر ده بقى فيه حرية في الكلام ولكن مينفعش تبقى متجاوز في حقي وأنت لمجرد خريج كلية إعلام".

ووجه عبد الحفيظ رسالة إلى جمهور الأهلي: "بقول لجمهورنا خليك ورا فرقتك ومن حقكم تزعلوا خصوصا إن البطولة كانت في المتناول ولكن اللعيبة كانت متحملة المسئولية، ويمكن ركزنا أكتر في البطولة الأفريقية عشان نرجع كأس العالم للأندية، ولكن مكنش ينفع إنه ييجي على الدوري، وبقولك هبص في ورقة غيري طالما مفيهاش عدل، وصعب تضغطني في الكاس وتلعبني 3 مباريات في الكاس علميا إن الماتش الرابع أهم ماتش بالنسبة لك لأنه النهائي والمخزون كله هيطلع".

وأضاف: "اعمل إحصائية هتلاقي آخر 10 دقايق أو ربع ساعة في مباريات الأهلي في تراجع في الأداء، ودي مشكلة ذهنية واللعيبة مش قادرة بسبب ضغط المباريات وهي دي الرياضة، اجتهدنا في حاجات وممكن نكون غلطنا في حاجات وعندنا 3 بطولات في شهر سبتمبر ومحدش هيضحك علينا، وعندك فترة بين فترتي توقف الدوري تقدر تخلص فيهم الكأس ومتضحكش علينا لأننا فاهمين لوايح كويس ومش هتضغطني، وماتش المنتخب هيكون جاي من ماتش الجابون يوم 5 عشان يلعب يوم 9 خصوصا اللعيبة الأجانب زي علي معلول وبدر بانون وأليو ديانج".