شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر خصم 10% من عقود اللاعبين بعد ثنائية وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد سليمان، مشرف الفريق الأول لكره القدم بالإسماعيلي خصم 10 في المائة من قيمه عقود لاعبي الفريق الأول بسبب الهزائم الأخيرة، وصرح بأنه من حق الجهاز الفني تجربة جميع اللاعبين وإعطائهم فرص المشاركه من أجل إثبات أنفسهم للموسم القادم، وربط عماد سليمان رفع الخصم في حال تحقيق الفريق الفوز علي الطلائع وسيراميكا.

ونجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز. جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49، 62.

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر.

وشهدت المباراة تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة عقب تصدية لبعض الكرات الخطرة من قبل لاعبى فريق الاسماعيلى محاولة لهم لتعديل النتيجة ولكن جاءت كل المحاولات بالفشل.

وجاء تشكيل الإسماعيلى: حارس مرمى .. محمد مجدى.

خط الدفاع .. مصطفى فارس – باهر المحمدى – مصطفى الزنارى – محمد بيومى.

خط الوسط .. عماد حمدى – أحمد مصطفى.

أمامهما .. بابل – مدبولى – فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم .. شكرى نجيب.